O ISJ definiu inicialmente esta sexta-feira, 27 de novembro, como término da fase de apresentação de candidaturas no âmbito deste concurso limitado por prévia qualificação, lançado em 28 de setembro passado.

Num comunicado, que a Lusa teve hoje acesso, o órgão justifica o alargamento do prazo de entrega de candidaturas em função dos interesses manifestados pelos candidatos e pelo volume de solicitações de esclarecimentos dos concorrentes.

A entidade pública alargou para igual período, ou seja, até 14 de dezembro, o prazo para a apresentação dos pedidos de esclarecimentos.

O organismo, que tutela os jogos sociais em Angola, explica que a medida visa "assegurar a flexibilização dos prazos para que os concorrentes possam de modo adequado elaborar e apresentar as suas candidaturas".

A celebração do contrato de concessão para a exploração de jogos sociais, recorda o instituto, deverá ser efetivado com o candidato que apresente as "melhores condições técnicas e financeiras"

Segundo o órgão, tutelado pelo Ministério das Finanças, as peças do procedimento concursal encontram-se disponíveis para a consulta pública, mediante solicitação por escrito, "livre de encargos" no ISJ.

O Instituto de Supervisão de Jogos de Angola recorda que as entidades interessadas em submeter candidaturas estão sujeitas ao pagamento de uma taxa no valor de 50 milhões de kwanzas ou o equivalente em divisas.

DYAS // PJA

Lusa/Fim