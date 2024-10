As previsões dos analistas apontavam para 227.000 novos pedidos.

Os beneficiários desta prestação totalizavam na semana que terminou em 19 de outubro 1,862 milhões, o que representa uma descida de 26.000 em comparação com a semana anterior. No mesmo período de 2023, o total era de 1,816 milhões.

As principais subidas de inscrições para subsídio ocorreram na Florida (4.501) e no Kansas (304), enquanto as maiores descidas foram registadas em Nova Iorque (-2.785) e na Carolina do Norte (-2.767).

A taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou em 4,1% em setembro.

