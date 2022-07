O projeto Resist - Regions for climate change resilience through innovation, science and technology foi aprovado, no âmbito do programa Horizonte Europa da Comissão Europeia, no valor de 25 milhões de euros, o qual ao longo de cinco anos vai implementar "quatro demonstradores de larga escala em quatro regiões iniciais, incluindo o centro de Portugal, Catalunha, sudeste da Finlândia e região central da Dinamarca".

Os resultados obtidos por estes primeiros demonstradores "serão transferidos para oito novas regiões, entre as quais o Baixo Alentejo, através de atividades inovadoras imersivas, presenciais e digitais".

O consórcio europeu é constituído por 56 parceiros, entre os quais 11 entidades portuguesas, que serão responsáveis pela gestão de cerca de cinco milhões de euros do total do projeto.

O consórcio nacional integra a consultora de inovação portuguesa Inova+, que coordenou preparação e desenvolvimento da candidatura ao programa-quadro europeu, assim como a Comissão de Coordenação da Região Centro (CCDR-C), Comunidade Intermunicipal da Região Coimbra, Comunidade Intermunicipal da Região do Médio-Tejo, Associação BLC3, Forestwise, Agência MédioTejo 21, Instituto Politécnico Portalegre, Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, ITECONS e CEDES.

Entre os parceiros europeus do consórcio constam associações europeias, grupos de investigação sobre alterações climáticas, agências de inovação, organizações de comunicação e um fundo de capital de risco.

"O Resist é um dos apenas dois projetos europeus aprovados no âmbito dos demonstradores de larga escala de resiliência climática do programa Horizonte Europa da Comissão Europeia, com um orçamento total disponível de 50 milhões de euros. O trabalho conjunto deste ecossistema europeu de inovação constituirá um contributo de relevo para a Agenda Europeia de Combate às Alterações Climáticas e conta com o Centro de Portugal como uma das primeiras regiões a testar as soluções desenvolvidas no âmbito do projeto", afirma Eurico Neves, 'chairman' da consultora de inovação portuguesa Inova+, citado em comunicado.

