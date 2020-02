Iniciativa para a Transparência na Indústria Extrativa defende adesão de Angola A presidente da Iniciativa para a Transparência na Indústria Extrativa (EITI) disse hoje que a adesão de Angola a esta organização poderia ajudar a evitar casos como os descritos nos documentos divulgados que são conhecidos como 'Luanda Leaks'. economia Lusa economia/iniciativa-para-a-transparencia-na-industria-_5e36bb9fd617441277a9f441





"Os desenvolvimentos recentes no caso Luanda Leaks sugerem que a implementação dos padrões da EITI pode ajudar Angola a lidar com os persistentes desafios de governação no seu setor extrativo", disse Helen Clark, numa declaração enviada à Lusa.

Lembrando que a opacidade na indústria petrolífera em Angola foi precisamente uma das razões para a criação da EITI, há 20 anos, a responsável salientou que já 52 países que aderiram a esta iniciativa, mas lamentou que "Angola nunca foi um dos membros".