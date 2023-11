Na nota, hoje divulgada pelos sindicatos do Setor Financeiro (Mais), dos Bancários do Centro (SBC) e dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN), as estruturas sindicais deram conta de uma reunião realizada na terça-feira, com o EuroBic "no âmbito do processo negocial em aberto relativo ao ano de 2023, nomeadamente no que diz respeito à proposta destes sindicatos para alteração de algum clausulado".

De acordo com as entidades, "face à aquisição do EuroBic pelo Abanca, recentemente noticiada, os sindicatos aproveitaram a ocasião para obter informações sobre o desenrolar de todo este processo".

O banco transmitiu aos sindicatos que "até ao momento a informação é muito escassa, resumindo-se ao que foi tornado público nos meios de comunicação social", mas "assumiu o compromisso de manter uma comunicação fluente sobre o tema, quer internamente quer com estes sindicatos, privilegiando, como é natural, os seus trabalhadores".

Os sindicatos indicaram que "este tipo de reuniões entre as partes continuará a ser privilegiado por estes sindicatos" e que "continuarão a acompanhar tudo o que diga respeito ao processo de aquisição do banco, que neste momento encontra-se ainda numa fase embrionária, solicitando reuniões sempre que entenderem necessário com vista ao esclarecimento da situação".

O grupo espanhol Abanca anunciou em 15 de novembro, em comunicado, a compra da totalidade do EuroBic sem, contudo, divulgar o valor do negócio.

Segundo o Abanca, o EuroBic "é uma entidade rentável, sólida e solvente" e com esta compra torna-se "o oitavo maior banco em Portugal, com cerca de 18.500 milhões de euros de volume de negócio, 249 pontos de venda e mais de 300 mil clientes".

A venda ainda está condicionada à autorização das autoridades competentes, com a conclusão da transação prevista para 2024.

