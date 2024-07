Os preços do vestuário, do calçado e da alimentação baixaram, enquanto os de setores como a hotelaria e a restauração subiram, referiu a mesma entidade.

O Governo britânico, através do responsável do departamento do Tesouro, Darren Jones, manifestou a sua satisfação pelo facto de a inflação se manter dentro do objetivo do banco central, embora tenha sublinhado que "para as famílias de todo o Reino Unido, os preços continuam elevados".

"Enfrentamos o legado de 14 anos de caos económico e irresponsabilidade (conservadores). É por isso que este Governo (trabalhista) está agora a tomar decisões difíceis para lançar as bases da reconstrução do Reino Unido e melhorar a situação de todas as regiões do país", acrescentou.

A inflação está no seu nível mais baixo em quase três anos, desde que se situou pela última vez em 2% em julho de 2021, antes da sua subsequente escalada devido à crise do custo de vida.

Em outubro de 2022, a inflação subiu para mais de 10%, na sequência do aumento dos preços da energia devido à invasão russa da Ucrânia.

Prevê-se que o Banco de Inglaterra comece a reduzir as taxas de juro este ano, atualmente em 5,25%, o seu nível mais elevado desde 2008.

