Concretamente, seria necessário recuar até fevereiro de 2021 para encontrar uma inflação mais baixa, então de 0,6%.

Nos doze meses anteriores a março, as descidas de preços mais significativas foram as da energia (-6,6%), mais do que as registadas em fevereiro (-5,8%).

Esta situação foi compensada por uma aceleração dos aumentos nos serviços, com um aumento homólogo de 2,3% em março, mais uma décima de ponto percentual do que em fevereiro, principalmente devido ao setor dos seguros.

Registou-se também um maior aumento dos preços dos produtos alimentares (+0,6%, contra +0,3 %), em especial dos produtos frescos.

A inflação subjacente, que exclui os elementos mais voláteis da energia e dos produtos alimentares, manteve-se em 1,3% em março, tal como em fevereiro.

Quanto ao índice harmonizado de preços no consumidor, que é utilizado para comparar a França com outros países europeus, o aumento foi de 0,9% em março, o mesmo que em fevereiro.

MC // CSJ

Lusa/Fim