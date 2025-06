O acusado é William Fernando González Cruz, conhecido como "El Hermano" ou "El Viejo", a quem foram imputados os crimes de tentativa de homicídio agravado; fabricação, tráfico, porte ou posse de armas de fogo e munições; uso de menores para a realização de crimes; e ocultação, alteração ou destruição de provas materiais, de acordo com um comunicado da Procuradoria-Geral.

González Cruz rejeitou as acusações e, a pedido do Ministério Publico colombiano, permanecerá privado da liberdade numa prisão, enquanto o processo judicial continua.

De acordo com a investigação, o arguido terá participado na planificação do atentado, incluindo a localização e seleção do menor de 15 anos que disparou o tiro contra Uribe Turbay, alvejando-o duas vezes na cabeça e uma vez numa perna, quando o senador discursava perante dezenas de apoiantes num parque do bairro de Modelia, a oeste da capital, no âmbito de atividade política com vista às eleições presidenciais de 2026.

González Cruz é também acusado de ter estacionado um veículo perto do local do atentado para facilitar a fuga de outros envolvidos, bem como de ter vendido um dos telemóveis utilizados na coordenação do atentado para desviar a atenção das autoridades.

Com González Cruz, são agora quatro as pessoas formalmente acusadas por alegado envolvimento no atentado. Esta última detenção tinha sido antecipada pelos meios de comunicação social locais, que publicaram imagens da captura ontem em Bogotá.

Minutos após o ataque ao senador, o atirador, um menor na posse de uma pistola Glock, foi detido e, na semana passada, o Ministério Público colombiano apresentou dois outros alegados autores, Carlos Eduardo Mora e Katerine Martínez, que acusou de serem "co-autores".

Miguel Uribe Turbay "continua a lutar pela vida", segundo a sua mulher, María Claudia Tarazona, numa mensagem na quinta-feira, em que agradeceu à equipa médica "o esforço titânico para manter Miguel vivo", por quem dezenas de pessoas mantêm uma vigília permanente à porta da clínica desde o dia do atentado.

Segundo o advogado de Miguel Uribe, Victor Mosquera, os avanços nas investigações revelam que uma "organização estruturada", com um "historial de atentados contra dirigentes (políticos) de direita", esteve na origem do ataque.

Miguel Uribe, membro do partido Centro Democrático do antigo presidente de direita Álvaro Uribe (2002-2010, de quem não é familiar), anunciou em outubro passado a sua intenção de se candidatar às eleições presidenciais de maio de 2026.

Miguel Uribe Turbai é filho de Diana Turbay, jornalista assassinada em janeiro de 1991, depois de ter sido raptada pelo cartel de Medellín, de Pablo Escobar, e neto de Julio Cesar Turbay, presidente da Colômbia entre 1978 e 1982.

