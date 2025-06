"Esta temporada foi, sem dúvida, a mais difícil, quer no Benfica, quer na minha carreira já longa. Caracterizou-se logo a seguir à pré-temporada por uma quantidade completamente anormal de lesões sucessivas que nos comprometeram a qualidade do trabalho diário, houve um momento que foi preciso ser muito resiliente e resistente em termos mentais, porque de um plantel de 12 jogadores tínhamos apenas seis a treinar", recordou o laureado treinador, em entrevista à Agência Lusa.

Norberto Alves destaca o "salto muito grande" que permitiu aos encarnados ultrapassar as adversidades e arrecadar mais um título nacional após na final do play-off do campeonato nacional ter derrotado o FC Porto por 3-1 (à melhor de cinco jogos), com o último jogo a registar um triunfo por 22 pontos de diferença no Dragão Arena, no passado domingo (93-71)."Este ano a Liga foi mais forte, o FC Porto estava muito forte, sem dúvida nenhuma, o Sporting num processo de alguma renovação mas também se encontrou mais para o fim, a Oliveirense esteve forte, a Ovarense muito bem também e, depois, equipas que causam sempre dificuldades para ganhar como o Vitória de Guimarães ou o Galitos do Barreiro, que fez uma parte final da época muito boa. Mas, realmente, o nosso grande adversário foram as circunstâncias que encontrámos no dia-a-dia", assinalou o experiente técnico.

O quarto título nacional consecutivo permite ao Benfica alcançar um feito inédito no basquetebol português: pela primeira vez, o clube encarnado está qualificado diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões, evitando disputar a fase de qualificação, a exemplo do que havia sucedido nas três temporadas anteriores, facto que o técnico considera extremamente importante.

"Este ano acontece algo pela primeira vez que é apurarmo-nos diretamente, ou seja, não vamos ter de disputar os 'qualifiers' para conseguir entrar na Champions League, e isso também se deve ao facto de, também pela primeira vez, nas últimas três épocas uma equipa portuguesa ter lá estado sempre. Fomos sempre com o grande mérito de ir aos 'qualifiers' e ali, em 10 dias, fazer vários jogos contra campeões de outros países e ganhá-los para ir à Champions", sublinhou.

Com o 'tetracampeonato' alcançado, Norberto Alves considera um "grande prémio" poder ter a garantia de defrontar vários dos melhores clubes europeus e continuar a contribuir para o progresso do basquetebol nacional.

"Este ano vamos diretamente à Champions que é uma competição que nos exige estar sempre no limite, não pode haver maus momentos para se poder vencer. É um grande prémio para a equipa, para o clube e para os rapazes, vamos preparar essa competição, sabendo que, sem dúvida nenhuma, temos de estar sempre nos limites", alertou.

O técnico benfiquista admite que disputar uma prova com o grau qualitativo da Liga dos Campeões se tornou num trunfo para a própria equipa, que ficou mais preparada para os grandes momentos.

"É outro mundo e para nós é muito difícil competir a esse nível, não temos dúvidas sobre isso, mas não nos impede de ir com a ambição de ganhar cada vez mais jogos porque este ano foi o mais difícil para nós, por causa das lesões, jogámos muitos jogos sem os melhores jogadores, mas provámos que podemos competir a esse nível e ganhar jogos. Vamos querer fazê-lo outra vez, sem dúvida", prometeu o treinador, que soma quatro campeonatos nacionais nas quatro épocas que acumula no comando técnico do clube da Luz.

