Em termos mensais, o IPC desceu 0,1% no mês passado, enquanto "o IPC geral médio dos 12 meses terminados no mês de referência, em relação aos 12 meses imediatamente anteriores (novembro de 2022 a outubro de 2023), ascendeu 0,91%", acrescentou a DSEC, em comunicado.

Em outubro, os índices de preços das secções dos produtos e serviços diversos (+2,91%) e da saúde (+1,64%) registaram as maiores subidas, em comparação com o mês homólogo do ano passado.

O índice de preços da secção dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (+0,64%) e o da habitação e combustíveis (+0,53%) também tiveram crescimentos homólogos, devido ao acréscimo de preços das refeições adquiridas fora de casa, de "take-away" e do gás de petróleo liquefeito, indicou.

Já o índice de preços da secção dos transportes (-4,2%), o dos equipamentos e serviços domésticos (-0,81%) e o do vestuário e calçado (-0,54%) baixaram em termos anuais.

Nos dez primeiros meses do ano, o IPC geral médio cresceu 0,84%, em relação a igual período de 2023.

