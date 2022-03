Este crescimento ficou duas décimas acima da estimativa avançada pelo INE há duas semanas e situou-se 1,5 pontos acima do valor homólogo registado em janeiro deste ano, refere o instituto espanhol em comunicado.

Trata-se da taxa de inflação mais alta desde dezembro de 1986, sendo que a eletricidade, a gasolina e a alimentação são os componentes do índice que tiveram maior peso na sua subida.

Assim, a taxa de inflação homóloga voltou a subir depois de ter recuado em janeiro, face a dezembro do ano passado, quando passou de 6,5% para 6,1%, quebrando a tendência de subida em dez meses consecutivos.

Em fevereiro, a inflação homóloga voltou a subir num contexto que está a ser marcado pelas tensões causadas pelo conflito armado na Ucrânia, o qual eclodiu em 24 de fevereiro deste ano.

Entretanto, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que é o indicador mais apropriado para comparar a inflação entre os diferentes países da União Europeia, foi de 7,6% em fevereiro, um ponto e meio acima do registado no mês anterior.

