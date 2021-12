Segundo o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) de novembro 2021, a variação homólogo da inflação neste período situa-se em 26,98%, registando um acréscimo de 2,08 pontos percentuais em relação a observada em igual período anterior (novembro 2020).

"Comparando a variação homóloga atual com a registada no mês anterior verifica-se uma aceleração de 0,11 pontos percentuais", lê-se na Folha de Informação Rápida (FIR) elaborada pelo INE.

Em relação à evolução dos preços relativamente a outubro, o IPCN "registou uma variação de 2,08%" e sublinha que "comparando as variações mensais (outubro 2021 a novembro 2021) regista-se uma aceleração de 0,02 pontos percentuais ao passo que, em termos homólogos (novembro 2020 a novembro 2021), regista-se uma aceleração na variação atual de 0,09 pontos percentuais".

As províncias angolanas do Bié com 1,88%, Bengo com 1,91%, Cuanza Sul e Uíge com 1,95% cada e Cunene com 2,02% são as que registaram menor variação nos preços durante o mês de novembro.

A maior variação nos preços foi registada nas províncias do Cuanza Norte (2,25%), Huíla (2,24%) e Zaire, Malanje e Namibe com 2,23% cada.

Em termos dos setores que mais influenciaram a evolução dos preços, o INE refere que a classe "Alimentação e Bebidas não Alcoólicas" foi o que registou o maior aumento de preços, com uma variação de 2,42% e destacam-se também os aumentos dos preços verificados nas classes "Vestuário" com 2,19%, "Bebidas Alcoólicas e Tabaco" com 2,18% e "Mobiliário, Equipamento Doméstico e Manutenção" com 2,16%.

DYAS // JH

Lusa/Fim