A taxa anual de crescimento do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi no mês passado seis décimas superior à de maio (-0,9%) e quatro décimas maior do que em abril (-0,7%), todos meses marcados pelo impacto da pandemia da covid-19.

A evolução anual do IPC foi influenciada pelos transportes, devido ao aumento dos preços dos combustíveis, e à habitação, também devido ao aumento da eletricidade e do óleo para aquecimento.

Em comparação com o mês anterior, os preços subiram 0,5% em junho.

