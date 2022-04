As pessoas que tenham sido infetadas com o novo coronavírus podem viajar para Macau desde que apresentem três testes de antígeno ou ácido nucleico, todos negativos, realizados com pelo menos 24 horas de intervalo, de acordo com um anúncio oficial divulgado no domingo à noite pelos Serviços de Saúde locais.

A medida entra em vigor a partir das 00:00 de terça-feira, com base na hora de embarque local, ao abrigo da Lei de Prevenção, Controlo e Tratamento de Doenças Transmissíveis.

Até agora os indivíduos que tinham tido covid-19 apenas podiam embarcar em aviões civis com destino a Macau, no mínimo, dois meses após a manifestação da doença ou o primeiro teste da covid-19 com resultado positivo, tendo ainda de apresentar um certificado de recuperação da covid-19.

Qualquer passageiro que embarque para Macau no estrangeiro tem ainda de apresentar um certificado de vacinação completa, incluindo uma dose de reforço caso tenham recebido a segunda dose há mais de sete meses.

A região administrativa especial não permite a entrada de não vacinados, à exceção de quem vem da China continental.

No entanto, os Serviços de Saúde admitiram que, no sábado, chegaram à cidade duas pessoas que conseguiram embarcar num voo de Singapura "sem apresentar o certificado de vacinação exigido ou relatório de teste de ácido nucleico negativo".

Uma das pessoas foi considerada um caso de importado de infeção assintomática e a outra um caso de recaída.

Os Serviços de Saúde disseram que, "através da Autoridade de Aviação Civil, emitiram um aviso às companhias aéreas e farão o acompanhamento adequado".

Macau fechou as fronteiras a estrangeiros em Março de 2020 e os residentes que chegam de zonas consideradas de risco elevado são obrigados a cumprir, no mínimo, 14 dias de quarentena em hotéis designados pelas autoridades.

Macau, um dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, registou até à data 82 casos de covid-19. A cidade não regista casos assintomáticos.

A covid-19 é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

VQ // VQ

Lusa/Fim