A pandemia covid-19 veio alterar o cenário económico e depois de um período de melhoria das contas públicas e de um excedente de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, agora, o cenário é de regresso a défices orçamentais elevados.

As previsões divulgadas pela Comissão Europeia no final do ano passado apontavam para um saldo orçamental negativo de 7,3% do PIB, um valor igual ao inicialmente previsto pelo Governo português que já veio, no entanto, admitir que o resultado final poderá ficar mais próximo do previsto no orçamento suplementar de 2020 que era de 6,3% do PIB.

Estas previsões são mais otimistas do que a do Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê um défice de 8,4% do PIB em 2020, e do que a da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) (défice de 7,9%).

Quanto à dívida pública, Bruxelas prevê que atinja os 135,1% do PIB em 2020, um número mais negativo em três décimas do que o esperado pelo Governo (134,8% do PIB), mas mais otimista face às previsões do FMI (137,2%), e OCDE (135,9%).

Para 2021, a Comissão Europeia prevê um crescimento económico de 5,4% (o mesmo que o Governo), um défice de 4,5% do PIB (o Governo prevê 4,3%), uma redução da dívida pública para os 130,3% (o Governo prevê 130,9%) e uma taxa de desemprego de 7,7% (mais otimista que o Governo, que vê o desemprego nos 8,2%).

Em relação às previsões do Governo para 2021, o ministro das Finanças, João Leão, já veio, no entanto, admitir que as mesmas poderão ser revistas em baixa face ao intensificar da pandemia no início do ano.

Os dados divulgados pelo INE hoje terão valores referentes a cinco anos, de 2017 a 2021, sendo que os dados de 2017 a 2020 são compilados pelo INE para o valor do défice e pelo Banco de Portugal para os valores da dívida pública. Os valores para 2021, tanto para o défice como para a dívida, são previsões do Governo.

Também hoje, o Ministro das Finanças, João Leão, irá hoje reagir aos dados publicados pelo INE.

