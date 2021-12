O índice registou um valor de 52 face a 52,1 em outubro.

Valores acima de 50 indicam uma melhoria nas condições de operação das empresas, enquanto que valores abaixo são sinal de deterioração.

Este boletim ainda não reflete o impacto causado pela identificação da Ómicron, nova variante do vírus SARS-CoV-2.

"Assistiu-se a um crescimento forte dos novos negócios em novembro, mas a um abrandamento do crescimento do emprego", destaca o mais recente boletim, consultado hoje pela Lusa.

Novembro registou ainda o "aumento mais rápido de novas encomendas desde junho", justificado com um "aumento do número de clientes, à medida que as condições económicas estabilizam após as medidas de restrição associadas à covid-19".

Assim, o boletim destaca que "a confiança na produção futura cresceu para o nível máximo dos últimos quatro meses, sendo que dois terços dos inquiridos previram uma expansão ao longo do próximo ano".

Tal otimismo ainda não se reflete na oferta de emprego: "As empresas continuaram a gerir adequadamente as suas cargas de trabalho, originando uma desaceleração do crescimento do emprego e aquisições para níveis ligeiros".

As empresas moçambicanas registaram ainda um novo aumento sólido dos custos dos meios de produção, sobretudo devido a combustível e transportes mais caros, mas também por via de salários mais altos.

O Purchasing Managers' Index (PMI) publicado pelo Standard Bank resulta das respostas de diretores de compras de um painel de cerca de 400 empresas do setor privado.

LFO // SB

Lusa/Fim