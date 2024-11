"Em outubro, o principal indicador do PMI registou uma ligeira descida, baixando de 50,3 em setembro para 50,2. Embora se tenha mantido acima do valor crítico de 50, o índice indica uma melhoria apenas ligeira nas condições das empresas do setor privado, a mais fraca dos últimos seis meses", lê-se no estudo, consultado hoje pela Lusa.

Acrescenta-se que, "tal como se tem observado todos os meses desde abril, as empresas moçambicanas aumentaram os seus níveis de atividade no início do último trimestre de 2024", sinalizando "que a produção aumentou principalmente devido à melhoria das vendas e ao aumento da procura por parte dos clientes".

"Apesar de ter aumentado em relação a setembro, a recuperação na produção foi apenas ligeira. As novas encomendas expandiram pelo nono mês consecutivo. A taxa de crescimento foi moderada e a mais lenta desde abril, num contexto de algum enfraquecimento da procura no setor dos serviços", refere-se.

Aponta-se igualmente que com, "um abrandamento do crescimento das vendas, as empresas indicaram um ritmo de contratação mais fraco em outubro" e que "o emprego total praticamente não se alterou em relação ao período do inquérito anterior, com o aumento geral a ser o mais brando dos últimos nove meses".

"As condições das empresas moçambicanas expandiram apenas ligeiramente em outubro, tendo as empresas registado novamente um aumento mais lento de novos trabalhos. O abrandamento do crescimento quase erradicou o aumento da contratação no setor privado, embora os níveis de produção tenham continuado a aumentar. Apesar de as empresas terem permanecido esperançosas em relação ao próximo ano, a confiança atingiu um dos seus níveis mais baixos desde o final de 2020", pode ler-se no estudo.

Este índice tinha subido em fevereiro (50,7 pontos), pela primeira vez em cinco meses, registando então também o maior crescimento desde julho de 2023, mas voltou em março a terreno negativo (49,7 pontos), subindo em abril (49,9 pontos). Desde maio (50,9 pontos) que está em terreno positivo, mas desceu em setembro para 50,3 pontos, contra os 50,9 pontos em agosto, caindo para 50,2 pontos em outubro.

"Os atrasos recorrentes dos projetos de gás natural liquefeito (GNL) apontam para que o investimento direto estrangeiro (IDE) provavelmente permaneça reduzido, o que implica um apoio limitado à oferta de divisas e ao orçamento do Estado e um crescimento mais brando do PIB", comenta o economista-chefe do Standard Bank Moçambique, Fáusio Mussá, citado no estudo.

Admite igualmente que "ambiente tenso pós-eleitoral poderá levar o Banco de Moçambique a adotar uma abordagem mais prudente relativamente à normalização da política monetária", aludindo às manifestações que acontecem no país há mais de três semanas, contestando os resultados anunciados das eleições gerais de 09 de outubro.

Indicadores do PMI acima de 50 pontos apontam para uma melhoria nas condições das empresas em relação ao mês anterior, ao passo que indicadores abaixo desse valor mostram uma deterioração.

O Purchasing Managers Index (PMI) publicado mensalmente pelo Standard Bank resulta das respostas de diretores de compras de um painel de cerca de 400 empresas do setor privado.

