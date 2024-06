O IPI, que mede o volume produzido pelas indústrias do arquipélago, cresceu 0,9% nos primeiros três meses do ano face ao mesmo período de 2023, com avanços nas indústrias de bebidas, vestuário, eletricidade e água e recuos nas áreas alimentar, tabaqueira e calçado.

Já o Índice de Preços na Produção Industrial, que mostra a evolução dos preços das transações nas atividades económicas, desceu 5% e o Índice de Volume de Negócios, que dá uma medida da evolução do mercado de bens e serviços na indústria, registou um incremento mais expressivo de 14,8%

As variações dos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas foram de -3,5%, 2,8% e -3,2%, respetivamente.

Os indicadores de curto prazo da indústria de Cabo Verde são publicados trimestralmente e dependem das respostas das empresas a um inquérito realizado por uma plataforma na Internet, por amostragem, em todo o território nacional.

