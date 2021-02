De acordo com o INE, os custos salariais aumentaram no ano passado 9,2% e a rubrica "outros custos" avançou 6,1%.

O custo médio por trabalhador aumentou, por sua vez, 2% e o número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador diminuiu 5,8%, sinaliza.

Em 2019, o ICT tinha registado um aumento de 1,6%, a que corresponderam aumentos de 1,6% nos custos salariais e de 1,9% nos outros custos.

O custo médio por trabalhador tinha aumentado 3,1% e as horas efetivamente trabalhadas por trabalhador 1,5%.

Em termos trimestrais, no quarto trimestre de 2020, o índice registou um acréscimo homólogo de 6,6%, "em consequência do aumento de 2,8% no custo médio por trabalhador e da redução de 3,3% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador".

No trimestre anterior, aquela variação tinha sido 6%.

