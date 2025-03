"No 4.º trimestre de 2024 constata-se que o indicador de clima situa-se acima da média da série, tendo atingido um valor superior relativamente ao mesmo período do ano 2023, revelando que a conjuntura económica é favorável", de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A avaliação favorável vem dos setores do comércio, turismo, construção e transportes.

No entanto, comparado com o 3.º trimestre de 2024, houve uma queda no ritmo de crescimento económico.

"Comparativamente ao trimestre anterior, o indicador do clima inverteu a tendência ascendente", apontou.

O Indicador de Clima Económico é feito com base num inquérito a empresários sobre a situação geral das suas empresas, sobre o comportamento de algumas variáveis significativas e também sobre as expectativas.

RS // JMC

Lusa/Fim