"O indicador de clima económico inverteu a tendência ascendente" do último trimestre de 2023, mas, ainda assim, está acima da média dos últimos anos e reflete uma impressão geral mais positiva que no início do ano passado, lê-se no último Inquérito de Conjuntura aos Operadores Económicos, consultado hoje pela Lusa

Na evolução trimestral, as respostas dos empresários assinalam uma sensação mais positiva em relação à economia por parte dos setores do comércio em lojas e por parte dos transportes.

Em sentido contrário, a confiança retraiu-se nas áreas do turismo, construção, comércio em feiras e indústria transformadora.

Numa análise setorial, no turismo - responsável por cerca de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) cabo-verdiano -, os empresários apontaram como principais limitações a dificuldade em encontrar pessoal com formação e também o absentismo.

As comerciantes em feiras, que no primeiro trimestre registaram a maior queda de confiança, justificaram-no com uma redução de vendas.

Na indústria transformadora, onde o nível de confiança é dos mais reduzidos, as firmas queixam-se sobretudo de " falta de matéria-prima e excesso de regulamentações estatais".

O Indicador de Clima Económico é feito com base num inquérito a empresários sobre a situação geral das suas empresas, sobre o comportamento de algumas variáveis significativas e também sobre as expectativas.

