O índice baixou para um valor de 79,2, o mesmo que foi registado em janeiro de 2004, altura em que foi criado.

"A confiança dos empresários na economia moçambicana, expressa pelo ICE continuou em queda pelo terceiro mês consecutivo, tendo mais uma vez o respetivo saldo se situado no nível mais baixo da respetiva série cronológica", lê-se no boletim do INE.