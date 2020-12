Em novembro, o indicador "aproximou-se do crescimento, devido a um abrandamento nas descidas na produção e no volume de novas encomendas, no contexto de uma diminuição do impacto da pandemia" de covid-19.

Ao ficar abaixo de 50, o índice denota uma deterioração das condições associadas ao setor privado pelo nono mês consecutivo, mas o banco realça a tendência de crescimento.

"As empresas aumentaram o número de trabalhadores à taxa mais rápida dos últimos nove meses, embora a falta de poder de compra tenha contido os esforços para expandir os níveis de inventário", refere.

Por outro lado, as pressões sobre os custos dos meios de produção "continuaram a cair, confirmando a primeira descida dos encargos com a produção desde junho".

O impacto da covid-19 diminuiu e as empresas "ficaram mais confiantes em relação ao próximo ano, na medida em que se observaram, durante o mês de novembro, as melhores previsões relativamente ao aumento da produção dos últimos três meses".

"As esperanças foram, sobretudo, associadas a novos investimentos", maioritariamente no setor do gás natural, "e às expetativas de um fim da pandemia de covid-19", acrescenta a nota do Standard Bank.

O Purchasing Managers' Index (PMI) publicado pelo Standard Bank resulta das respostas de diretores de compras de um painel de cerca de 400 empresas do setor privado.

Valores acima de 50,0 apontam para uma melhoria nas condições para as empresas no mês anterior, enquanto os registos abaixo de 50,0 mostram uma deterioração.

Moçambique regista um total acumulado de 133 mortes e 16.038 casos de infeção pelo novo coronavírus, 88% dos quais recuperados.

LFO // JH

Lusa/fim