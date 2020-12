Em novembro, o indicador "aproximou-se do crescimento, devido a um abrandamento nas descidas na produção e no volume de novas encomendas, no contexto de uma diminuição do impacto da pandemia" de covid-19.

Ao ficar abaixo de 50, o índice denota uma deterioração das condições associadas ao setor privado pelo nono mês consecutivo, mas o banco realça a tendência de crescimento.