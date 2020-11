O indicador Purchasing Managers' Index (PMI) teve uma subida de 46,6 em setembro para 48,1 em outubro.

"O PMI atingiu o seu valor mais elevado desde março, o mês que antecedeu a chegada da covid-19 a Moçambique", lê-se na nota de análise do indicador.

Ainda assim, ao ficar abaixo de 50, o índice denota "uma pequena deterioração das condições associadas ao setor privado pelo oitavo mês consecutivo".

O início do quarto trimestre de 2020 "ficou marcado por um setor privado moçambicano que tem vindo a caminhar para a estabilização", revela a nota.

"A produção e o número de novas encomendas diminuiu a um ritmo inferior e as aquisições, por parte das empresas, aumentaram", acrescenta.

No entanto, a confiança empresarial "atingiu o valor mais baixo dos últimos quatro anos e a tendência de aumento do emprego verificada em setembro foi anulada", refere a análise.

Fáusio Mussá, economista-chefe do Standard Bank, notou que "a atividade económica e a confiança nos negócios em Moçambique continuam deprimidos e a sofrer as consequências negativas decorrentes da pandemia de covid-19, dos desafios relacionados com a insegurança e do alcance limitado das políticas monetária e fiscal que visam promover a recuperação".

"No que diz respeito às projeções de crescimento económico, perspetivamos que a economia supere a recessão apenas durante o segundo trimestre de 2021, podendo alcançar um crescimento médio de 2% para o ano como um todo, que contrasta com a previsão, para este ano, que prognostica uma contração de 1,3%", conclui.

O Purchasing Managers' Index publicado pelo Standard Bank resulta das respostas de diretores de compras de um painel de cerca de 400 empresas do setor privado.

Valores acima de 50,0 apontam para uma melhoria nas condições para as empresas no mês anterior, enquanto os registos abaixo de 50,0 mostram uma deterioração.

Moçambique regista um total acumulado de 13.202 casos de infeção pelo novo coronavírus, com 95 mortes e com 10.695 recuperados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 47,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

