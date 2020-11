O alerta consta do relatório e contas de 2019 da Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV), sobre os factos ocorridos após o exercício, essencialmente as consequências da pandemia de covid-19, que desde logo, devido ao estado de emergência, apenas possibilitou à empresa, com 177 anos de atividade, publicar o formato eletrónico do Boletim Oficial do Estado, durante dois meses.

"A empresa esteve encerrada de 26 de março a 20 de maio, tendo durante este período funcionado apenas o Boletim Oficial, enquanto serviço essencial ao país, em regime de teletrabalho", reconhece a administração.