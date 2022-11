Segundo os dados do comércio internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE), "em setembro de 2022, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +24,7% e +29,6%, respetivamente (+32,3% e +49,6%, pela mesma ordem, em agosto de 2022), sendo de salientar o aumento nas importações de Combustíveis e lubrificantes (+51,0%)".

Este aumento deveu-se ao "acréscimo em valor (+39,1%) das importações de Óleos brutos de petróleo, refletindo a subida do preço deste produto no mercado internacional (+62,5%), dado que em volume se verificou um decréscimo (-14,4%)".

Sem combustíveis e lubrificantes, em setembro deste ano, as importações aumentaram 26,2% e as exportações 23,8%, em termos homólogos (+33,1% e 26,9%, pela mesma ordem, no mês anterior).

