Imigrantes em Cabo Verde enviaram mais de 2MEuro em remessas por mês em 2019 Os imigrantes em Cabo Verde enviaram em 2019, até novembro, para os países de origem, o equivalente a uma média superior a dois milhões de euros por mês em remessas, segundo dados do banco central compilados hoje pela Lusa.





Segundo um boletim estatístico do Banco de Cabo Verde, com dados referentes ao período de janeiro a novembro de 2019, as remessas enviadas pelos imigrantes que trabalham no arquipélago totalizaram 2.656? milhões de escudos (24 milhões de euros) naquele período.

Os imigrantes portugueses continuam a ser os que mais remessas enviam de Cabo Verde para o país de origem, neste caso 852,6? milhões de escudos (7,6 milhões de euros), nos 11 meses de 2019.