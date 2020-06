IL diz que suplementar tem "problemas sérios", Chega fala em "fim do estado de graça" do PS

Os deputados únicos da Iniciativa Liberal e do Chega criticaram hoje a proposta de Orçamento Suplementar, tendo João Cotrim Figueiredo defendido que tem "problemas sérios" e André Ventura considerado que "marca o fim do estado de graça do PS".