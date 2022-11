"O IGCP, E.P.E., anuncia a não realização do leilão das linhas de Bilhetes do Tesouro programado para o dia 16 de novembro de 2022", refere aquela informação, detalhando que em causa está o leilão de BT referente às linhas a seis e a 12 meses.

A mesma nota não adianta quais os motivos que levaram ao cancelamento do leilão.

Em 19 de outubro, Portugal colocou 750 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro, montante máximo indicativo, a 11 meses, pagando juros mais altos do que no anterior leilão comparável: 2,104%, contra a taxa de -0,314% verificada em 20 de abril, quando foram colocados 800 milhões de euros.

Em 21 de setembro, tinha colocado 1.250 milhões de euros em BT, montante máximo indicativo, a seis e a 12 meses, a juros positivos e mais altos nos dois prazos.

Em BT com maturidade em 22 de setembro de 2023 (12 meses) foram colocados 810 milhões de euros à taxa de juro média de 1,916%, superior à de 0,236%, registada em 18 de maio, quando foram colocados 875 milhões de euros.

