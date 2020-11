Segundo informação divulgada pelo IEFP, este memorando de entendimento, assinado pela instituição cabo-verdiana e pelo embaixador de São Tomé e Príncipe em Cabo Verde, Carlos Gomes, visa "reforçar a cooperação e parceria" no âmbito da formação profissional, da promoção do emprego e do empreendedorismo, para "aumentar e melhorar as condições de vida dos cidadãos dos dois países".

Da parte de São Tomé e Príncipe, o embaixador destacou que o entendimento hoje rubricado vai permitir aos jovens daquele país, também de língua oficial portuguesa, beneficiarem de formação profissional pelo IEFP de Cabo Verde e garantir uma "melhor inserção profissional".

Também será possível aos jovens de São Tomé e Príncipe com negócios criados em Cabo Verde acederem à assistência técnica prestada pelo IEFP na formalização dos seus negócios e reforço das suas competências empresariais.

O IEFP é um organismo público cabo-verdiano que tem como atribuições a promoção do emprego e o desenvolvimento da formação profissional, tendo o apoio por parcerias estabelecidas com entidades congéneres de Portugal, Espanha e Brasil, entre outras.

O organismo assume a responsabilidade de promover a qualificação profissional da população, através da oferta de formação profissional, inicial e contínua, certificadas e relevantes para a modernização da economia, bem como de incentivar as entidades privadas acreditadas à realização de ações de formação profissional para modernização do tecido económico.

