Num relatório estatístico hoje divulgado, que inclui dados sobre o parque automóvel nacional no ano passado, a associação revelou que, em 31 de dezembro, o mercado de ligeiros de passageiros era composto por 5.410.000 veículos, com uma idade média de 13,5 anos.

Deste universo, 1.353.908, ou seja, 25%, tinha mais de 20 anos, seguindo-se os veículos com entre 10 e 15 anos, com 1.056.677 unidades.

No caso dos ligeiros de mercadorias, que totalizavam 1.150.000, a idade média era de 15,3 anos, sendo que 382.296 dos veículos contavam com mais de 20 anos e nos pesados de passageiros, com uma idade média de 14,9 anos, de um total de 17.300 veículos, 4.346 tinham mais de 20 anos.

Por sua vez, os pesados e tratores de mercadorias (135.000) contavam com uma idade média de 15,6 anos, com 45.973 a terem mais de 20 anos, e no caso dos quadriciclos e triciclos (37.500), 21.613 tinham mais de 10 anos.

Por fim, os motociclos, com mais de 50 cm3, totalizavam 363.000, com uma idade média de 7,6 anos.

A ACAP revelou ainda que, no final de 2021, a Renault, com 678.602, liderava no que diz respeito a número de veículos ligeiros de passageiros registados em Portugal, com uma quota de 12,5%, seguida da Peugeot, com 487.491 (9%), e da Volkswagen, com 451.148 (8,3%).

