As duas transportadoras aéreas encetaram em maio passado uma "parceria estratégica", formalizada por um acordo de 'codeshare' e 'interline'.

No comunicado de imprensa, a TAAG destaca que "está assim concluída com sucesso mais uma etapa da colaboração entre a Iberia e a TAAG para reforçar as conexões entre África e Europa, através da rota Luanda-Madrid inaugurada em 27 de junho de 2022".

"A TAAG já havia iniciado a venda de bilhetes para destinos Iberia via Madrid aquando da abertura da rota, sendo que, em reciprocidade, a Iberia inicia agora a comercialização de destinos TAAG via Luanda" através do seu portal eletrónico e agências de viagens.

"Esta sinergia vai potenciar o volume de tráfego para os destinos de ambas companhias, sendo que a Iberia irá incentivar viagens e captar passageiros oriundos da Europa com interesses no domínio económico, cultural ou turismo a visitar destinos em África e na América do sul dentro da rede TAAG", acrescenta a transportadora angolana.

A rota Luanda-Madrid-Luanda conta com duas frequências semanais operadas com aeronaves TAAG e a partir de 01 de novembro será adicionado mais um voo, totalizando três frequências semanais, conclui a nota.

EL // JH

Lusa/Fim