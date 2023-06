Segundo a Iberdrola, a atualização de preços "reproduzirá uma redução média de 28% sobre o preço da energia na carteira de clientes", destacou, recordando que "a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) comunicou ontem [quinta-feira] o aumento do valor das tarifas de acesso às redes, que será aplicado a todos os consumidores de energia a partir de julho".

A empresa destacou que, com esta atualização, "continua a sua aposta na oferta de soluções competitivas" e assegurou que pode garantir "a todos os seus clientes um preço de eletricidade inferior à tarifa regulada".

A Iberdrola disse mesmo que os seus clientes terão "uma poupança média de 10% face ao mercado regulado".

Segundo a empresa, "conscientes do atual contexto social e económico e do potencial impacto do aumento das tarifas de acesso às redes na fatura dos seus clientes, [...] garante a redução do preço da energia, bem como a manutenção dos descontos previstos nos contratos dos seus clientes".

A ERSE aprovou a manutenção dos preços da eletricidade para o mercado regulado a partir de 01 de julho, de acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira.

Segundo a ERSE, "face ao preço médio de 2022, os consumidores observam, em 2023, um acréscimo de 1,0% no preço de venda final", indicando que "este acréscimo é inferior ao previamente anunciado para este ano, de 3,3%, devido à redução que as tarifas de venda a clientes finais observaram em abril de 2023".

