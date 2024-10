No final de setembro, o território contava com 144 estabelecimentos hoteleiros, mais sete do que no mesmo período do ano passado, a disponibilizar 44 mil quartos, de acordo com um comunicado da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No mês em análise, a taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes dos estabelecimentos hoteleiros fixou-se em 84,7%, aumentando 6,4 pontos percentuais, em termos anuais, indica-se na mesma nota.

Do total de 1,11 milhões de hóspedes, 804,4 mil chegaram do interior da China e 148,8 mil de Hong Kong, uma descida em termos anuais de 1,2%, e 16,6%, respetivamente.

Já entre janeiro e setembro de 2024, os estabelecimentos hoteleiros do território hospedaram 10,9 milhões de pessoas, mais 11,2% face a idêntico período de 2023.

Durante este período, a taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes fixou-se em 85,4%, mais 4,8 pontos percentuais, em termos anuais.

O número de hóspedes internacionais (779 mil) aumentou 86,8%, sendo que com origem na Coreia do Sul (229 mil) cresceu 143,5%.

Do Japão hospedaram-se nos hotéis de Macau 60 mil pessoas, da Malásia foram 57 mil, da Tailândia 47 mil e de Singapura 43 mil, subidas de 80,8%, 85,2%, 61,2% e 47,7%, respetivamente, quando comparado com o mesmo período de 2023.

