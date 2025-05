Hóspedes, dormidas e proveitos do alojamento turístico sobem 8,5%, 9,2% e 12,6% em abril

Lisboa, 30 mai 2025 (Lusa) -- Os hóspedes e as dormidas no setor do alojamento turístico aumentaram 8,5% e 9,2% em abril, em termos homólogos, impulsionados pela Páscoa, tendo os proveitos totais subido 12,6% para 571,1 milhões de euros, divulgou hoje o INE.