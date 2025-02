A notícia foi avançada pela televisão TBS e pelo jornal económico Nikkei, poucas horas antes dos executivos das duas empresas falarem aos jornalistas sobre a eventual fusão.

Na semana passada, o Nikkei tinha avançado que Nissan decidiu retirar-se das conversações que mantinha com a Honda desde final de dezembro, para uma fusão, devido a divergências sobre a estrutura acionista de uma empresa conjunta.

O principal obstáculo foi a proposta da Honda de transformar a Nissan numa subsidiária integral dentro da estrutura conjunta, que esta última rejeitou de imediato.

Segundo os meios de comunicação locais, a Honda também estava descontente com o progresso do plano de reestruturação da Nissan para ultrapassar as dificuldades financeiras da empresa, que inclui uma redução de 20% na sua produção global e o corte de nove mil postos de trabalho.

Depois da Toyota Motor, a Honda é o segundo maior construtor automóvel japonês em volume de vendas e a Nissan é o terceiro.

O projeto de fusão, cuja conclusão estava prevista para 2026, teria criado o terceiro maior construtor automóvel do mundo.

O líder da Honda, Toshihiro Mibe, dará uma conferência de imprensa hoje às 16:50 locais (07:50 em Lisboa).

O homólogo na Nissan, Makoto Uchida, fala aos jornalistas uma hora depois, para apresentar os resultados trimestrais da empresa.

VQ (CAD) // CAD

Lusa/Fim