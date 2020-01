Há projetos a ser adjudicados sem concurso público em Angola - Alves da Rocha O diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Luanda disse hoje em Lisboa que há projetos públicos no país que estão a ser adjudicados pelo Governo sem contratos públicos. economia Lusa economia/ha-projetos-a-ser-adjudicados-sem-concurso_5e2051dc90778c1bfa23ea07





"Têm vindo a público informações sobre contratos sem concurso público, de menor valor do que no tempo de José Eduardo dos Santos [ex-Presidente de Angola], é certo, mas não é uma boa informação sabermos que há adjudicação de projetos com base em listas", disse Manuel Alves da Rocha em declarações aos jornalistas no final da apresentação do livro "Angola, Dois Olhares Cruzados", em coautoria com Manuel Ennes Ferreira.

"O processo de luta contra a corrupção não é apenas uma intenção. João Lourenço [atual chefe de Estado angolano] fez do combate à corrupção um autêntico programa de Governo, o que não é correto, porque nunca se vai conseguir erradicar completamente a corrupção, e já há ocorrências em que projetos públicos são adjudicados sem um concurso público, e a implementação de mais transparência era uma das principais tarefas" do Presidente, lamentou o académico angolano.