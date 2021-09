No documento, o grupo faz referência a "dificuldades" que incluem "alguns salários em atraso e que são explicadas sobretudo pelo impacto da pandemia de covid-19 e pelo facto de um dos seus principais clientes, o Estado moçambicano, não estar a honrar os seus compromissos financeiros".

Contactada pela Lusa, fonte ligada ao grupo não especificou os valores em causa.

O grupo afirma empregar 222 pessoas em Moçambique e ter uma carteira de obras no valor de 90 milhões de euros no país.

O comunicado surge dias depois de a imprensa local divulgar queixas de trabalhadores moçambicanos que dizem ter sido abandonados, sem explicações, numa situação que se arrasta há vários meses.

No comunicado de hoje, a Elevo diz que não abandonou Moçambique, acrescentando inclusivamente que pretende "reforçar a sua ligação com o país, estando prevista a realização de alguns importantes investimentos no curto prazo", sem mais detalhes.

O grupo explica ter mais de 15 anos de presença em Moçambique onde "tem vindo a desenvolver um importante conjunto de projetos".

A Elevo apresenta-se como um grupo português de presença global, "comprometido com as comunidades" e com "capacidade de resposta em todas as áreas da engenharia e construção".

