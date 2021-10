Em comunicado, o grupo Kantar refere que o novo centro de competências deverá iniciar operações no primeiro semestre de 2022.

O centro regional de competências, que representa um investimento de cerca de 4,3 milhões de euros, deverá empregar "cerca de 200 profissionais e recém-graduados nas áreas de finanças, recursos humanos e compras do grupo" até ao final do próximo ano.

No futuro, o grupo inglês ambiciona alargar o centro de competências do Porto a profissionais da área tecnológica.

O "recente sucesso da cidade na atração e expansão de vários centros de competências" foi, de acordo com a nota hoje divulgada, um dos fatores chave para a escolha do Porto para a criação deste centro, a par da "oferta de talento multilingue, em conjunto com a infraestrutura tecnológica e o crescente ecossistema inovador da cidade".

"Nos últimos dois anos a Kantar embarcou numa jornada de profunda transformação. O nosso investimento no Porto é um passo fundamental nessa direção, garantindo capacidades de apoio adequadas ao serviço excecional que é esperado pelos nossos clientes e 'stakeholders'. Estou entusiasmado com o desenvolvimento destas novas competências no Porto, que vão permitir apoiar as nossas ambições de crescimento", afirmou Ian Griffiths, CEO adjunto e CFO da Kantar, citado no comunicado.

Citado no comunicado, o vereador com os pelouros da Economia, Turismo e Comércio da Câmara Municipal do Porto, Ricardo Valente, considera que a decisão tomada pelo grupo Kantar "demonstra bem a qualidade do talento e do ecossistema que a cidade oferece nos dias de hoje".

"Os novos empregos altamente qualificados, que serão criados por uma empresa líder mundial como a Kantar, representam uma grande oportunidade para os portuenses e para o desenvolvimento da cidade", acrescentou.

De origem inglesa, o grupo que emprega 27 mil trabalhadores a nível mundial, prestando serviços para clientes em mais de 90 países, registou no ano passado um volume de negócios superior a 2,5 mil milhões de euros.

