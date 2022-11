"Há 20 anos Cabo Verde era um compromisso pessoal, hoje é um grande destino internacional com caráter e força próprios", afirmou Riu, numa mensagem publicada no portal eletrónico do grupo, em que destaca que Cabo Verde é o preferido dos seus clientes europeus no inverno, recebendo anualmente 300 mil turistas.

Luis Riu descreve as ilhas do Sal e da Boa Vista como "dois paraísos" onde se destacam o bom tempo, a simpatia extrema das suas gentes e a desconexão, e recordou que quando aceitou uma proposta de investimento, o local onde foi inaugurado o primeiro hotel construído não tinha eletricidade, água canalizada ou esgoto.

"Para chegar onde estamos, percorremos um longo caminho que não foi fácil", explica o responsável de Expansão, Design, Construção e Marketing do Riu.

Cabo Verde "depende inteiramente de operações 'charter'" do Reino Unido, Holanda, Noruega, Alemanha e Bélgica.

O presidente da administração explicou que o Riu tem servido como "escola" e "motor de desenvolvimento local" e recordou que todos os chefes de departamento dos hotéis de Cabo Verde foram formados nos estabelecimentos do Sal e da Boa Vista.

O Riu é o segundo empregador do país, atrás apenas do Governo de Cabo Verde, o que leva Luis Riu a dizer que se trata de "um facto muito impressionante".

O grupo hoteleiro tem colaborado com os centros de saúde do país doando equipamentos para colmatar algumas carências, em colaboração com o Ministério da Saúde, e desde 2014 colabora com a Africa Avanza, que já realizou 45 missões de cooperação no país para realizar consultas, treinamentos e intervenções cirúrgicas.

Também em colaboração com os ministérios do Turismo e da Saúde, o Riu gere o envio de dois médicos para apoiar as equipas locais a enfrentarem a pandemia de covid-19 no país.

Após a primeira abertura em 2005, a empresa hoteleira manteve a aposta no destino onde tem seis estabelecimentos, o último dos quais, o Riu Palace Santa Maria, inaugurado em março de 2021.

Quanto às energias renováveis, o Riu instalou painéis solares para a produção de energia fotovoltaica tanto no Sal como na Boa Vista e a intenção é aumentar a produção até poder operar 100% com energia limpa.

Após a pandemia, as ilhas "recuperaram a posição de destino de inverno preferido dos principais mercados emissores europeus", disse Riu, que considera Cabo Verde "o espelho de muitos países africanos que querem apostar no turismo como motor de crescimento económico".

Uma resolução do Conselho de Ministros cabo-verdiano de 28 de outubro, consultada em 02 de novembro pela agência Lusa, refere que o grupo hoteleiro Riu prevê investir 48 milhões de euros na modernização de um dos 'resorts' que opera na ilha da Boa Vista e estima já ter investido em hotéis em Cabo Verde 450 milhões de euros.

De acordo com a resolução, o investimento total do grupo Riu em Cabo Verde cifrou-se até 2021 em 50 mil milhões de escudos (451 milhões de euros), com a criação de 2.345 postos de trabalho e a contribuição em impostos pagos de 2010 a 2020 de quase 11.200 milhões de escudos (101 milhões de euros) e 1.200 milhões de escudos (10,8 milhões de euros) de contribuições para a segurança social no mesmo período, o que levou agora o Governo a aumentar de 50% para 60% a percentagem do direito a crédito fiscal ao investimento no Karamboa, por dedução à coleta de IRPC.

O Riu Hotels & Resorts teve origem em Maiorca, Espanha, em 1953, como um pequeno negócio da família Riu, fundadora e atual proprietária do grupo, que conta com 100 hotéis em 20 países, os quais receberam em 2020 cerca de 2,3 milhões de clientes, empregando mais de 24.400 trabalhadores.

Cabo Verde recebeu um recorde de 819 mil turistas em 2019, setor que representa 25% do Produto Interno Bruto e do emprego no arquipélago.

EL (PVJ) // LFS

Lusa/Fim