Dono de duas fábricas de processamento de tomate, em Castanheira do Ribatejo e Águas de Moura (Marateca), o investimento projetado pelo Grupo HIT para 2024 destina-se a projetos que promovam a redução das emissões de carbono e mais automação e robotização das linhas de produção das duas unidades fabris, indicou hoje em comunicado.

Este volume de investimento soma-se aos seis milhões investidos em 2023 na modernização e robotização de linhas de produção.

O crescimento do volume de negócios registado em 2023 - que atingiu um valor recorde - resulta, segundo a empresa, da "boa campanha do tomate" e também do crescimento do volume de vendas de molhos de tomate, "depois de um ano em que foram processadas 390 mil toneladas de tomate".

O Grupo HIT tem também investido na diversificação dos produtos que transforma, tendo, em 2023, vendido pela primeira vez batata-doce, concentrado de pera e de maçã, que no seu conjunto representam já 1% da faturação total.

Com 97% da sua produção a ser dirigida para o mercado de exportação, o Grupo Hit vende para 35 países, com o Reino Unido e o Japão a representarem, cada um, 30% das vendas. Já o conjunto dos países da área do erro e do norte da Europa absorvem 35% dos resultados.

Austrália e países de África e da América do Sul são outros dos mercados de exportação do grupo.

