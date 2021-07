Numa declaração, o Governo do Ceará e a Qair Brasil indicaram que ambos os projetos irão gerar 2.600 empregos e aumentar a expansão da multinacional francesa na região Nordeste do Brasil, depois de terem anunciado em maio uma fábrica para produzir também hidrogénio verde no porto marítimo de Suape (Pernambuco).

O hidrogénio verde ou renovável (H2V) é gerado a partir de eletricidade proveniente de 100% de energia renovável através de um processo chamado "electrólise da água", que é a separação do oxigénio e hidrogénio e a sua utilização destina-se principalmente à indústria agrícola com fertilizantes.

A iniciativa no Ceará será desenvolvida no Complexo Eólico Marítimo de Dragão do Mar, com geração offshore (em alto mar), e depois transformá-lo em hidrogénio verde.

O governador, Camilo Santana, sublinhou a liderança do seu estado nos "combustíveis do futuro" e anunciou que o grupo mineiro australiano Fortescue anunciará também um investimento de um milhão de dólares.

Estudos internacionais indicam que em 2050 o hidrogénio em todas as suas formas será responsável por 18% do consumo global de energia.

MIM // MIM

Lusa/Fim