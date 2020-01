Grupo chinês recebe luz verde para vender herbicida no Brasil O grupo chinês Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group anunciou na quarta-feira ter recebido autorização das autoridades brasileiras para vender um herbicida no Brasil. economia Lusa economia/grupo-chines-recebe-luz-verde-para-vender_5e17170f90778c1bfa20b021





Numa teleconferência com investidores, a empresa listada na Bolsa de Valores de Xangai disse que a decisão do Ministério da Saúde brasileiro deverá ajudar a subir as vendas do herbicida glifosato.

O grupo sediado em Hangzhou, no leste da China, descreve o Brasil como "o maior mercado do mundo para o glifosato", por ser um dos maiores produtores de alimentos geneticamente modificados.

Em 2018, refere-se no comunicado, o Brasil usou 200 mil toneladas deste herbicida, um quarto do total mundial.

O Zhejiang Xinan disse acreditar que o consumo de glifosato vai aumentar este ano, graças à entrada em vigor da proibição da utilização de um outro herbicida, o paraquat.

