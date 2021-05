Os trabalhadores das duas empresas (com uma administração comum), que fazem as ligações fluviais entre a denominada Margem Sul (do Tejo) e Lisboa, apresentaram em 05 de maio um pré-aviso de greve de três e duas horas por turno, por a empresa manter a sua posição de "aumento de 0%" nas negociações salariais.

De acordo com a empresa, verificou-se uma adesão de 76% na Transtejo e de 79% na Soflusa e foram cumpridas as carreiras de serviços mínimos decretadas pelo Tribunal Arbitral do CES para as ligações fluviais do Barreiro e de Cacilhas.

Segundo a Transtejo/Soflusa, a carreira Barreiro-Terreiro do Paço, das 05:05, registou 392 passageiros, representando um acréscimo de 70% face a quarta-feira, enquanto a carreira Cacilhas-Cais do Sodré, das 05:20, registou 115 passageiros, apenas mais 5% do que no dia anterior.

Neste momento, e de acordo com a informação disponibilizada pela empresa às 11:45, o serviço de transporte público fluvial encontra-se retomado e normalizado em todas as ligações fluviais.

Segundo Paulo Lopes, sindicalista da FECTRANS - Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (afeta à CGTP), a greve "está a decorrer normalmente dentro do que estava estipulado".

"Saíram os barcos dos serviços mínimos estipulados", começou por explicar, adiantando que, em relação a números, "não se pode dizer que é de 100% a adesão, mas está perto".

Segundo a informação disponibilizada pela empresa na véspera da paralisação, e por se tratar de uma greve parcial por turnos, estão previstas ainda as ligações do Barreiro para o Terreiro do Paço entre as 11:25 (primeiro barco) e as 17:35 (último barco) e, no período noturno, entre as 22:00 e a 01:30.

No sentido contrário, prevê-se a ligação entre o Terreiro do Paço e o Barreiro entre as 11:55 e as 18:00, e depois entre as 22:30 e as 02:00.

Entre Cacilhas e Cais do Sodré a transportadora prevê ligações no período entre as 09:20 e as 16:45 e depois entre as 20:14 e as 01:20, enquanto no sentido inverso estão previstos barcos entre as 09:32 e as 16:45 e entre as 20:10 e as 01:40.

Já entre o Montijo e o Cais do Sodré estão previstas as carreiras entre 09:30 e as 16:30 e, mais tarde, no período das 20:30 às 22:30, enquanto no sentido contrário, Cais do Sodré--Montijo, se preveem carreiras entre as 10:00 e as 16:30, e à noite entre as 20:10 e as 23:15.

Nas ligações entre o Seixal e o Cais do Sodré, os horários disponíveis são igualmente em dois períodos: entre as 09:15 e as 16:45 e depois entre as 20:30 e as 22:30, e no sentido inverso entre as 09:40 e 16:45 e entre as 20:15 e as 23:15.

Para as ligações Trafaria-Porto Brandão--Belém estão previstos os barcos entre as 09:40 e as 16:00 e entre as 20:30 e 21:30, e no sentido inverso entre as 10:00 e 16:30 e entre as 21:00 e as 22:00.

Hoje é igualmente Dia Nacional de Luta convocado pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, o primeiro protesto no setor desde o início da pandemia da covid-19.

O dia nacional de luta realiza-se em defesa de aumentos salariais de 90 euros para todos os trabalhadores, da valorização das carreiras, da revisão da Tabela Remuneratória Única, pela revogação do SIADAP e em defesa de melhores serviços públicos.

O pré-aviso de greve não abrange o setor da saúde devido ao contexto pandémico.

