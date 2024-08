A medida foi anunciada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros de hoje, em Lisboa, onde foram aprovadas 18 iniciativas, com ênfase especial na promoção de emprego.

Segundo a governante, a medida tem como objetivo "promover a contratação e colocar em contacto empresas que queiram recrutar trabalhadores estrangeiros, bem como direcionar trabalhadores estrangeiros "que queiram trabalhar em Portugal.

"Mas fazê-lo de uma forma regulada, porque foi objetivo deste Governo tentar acabar com o fenómeno de imigração desregulada, que significa depois ficarem aqui as pessoas quando terminam os seus vínculos de trabalho, sem condições de vida ou de subsistência", apontou a ministra.

Em 2023, no anterior Governo do PS, foram colocados, pela primeira vez, adidos dedicados às questões do trabalho e à mobilidade de trabalhadores em quatro países (Timor-Leste, Cabo Verde, Marrocos e Índia).

Maria do Rosário Palma Ramalho disse hoje que a ideia é expandir esta rede e colocá-los em embaixadas de países terceiros, "tradicionalmente de expressão oficial portuguesa", mas não também noutros, "à medida que se identifique que há necessidade".

