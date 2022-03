"Há um acordo, há um trabalho que está a ser feito entre as partes. Há um pré-anúncio: em principio [vai ser 2.500 dobras] e vamos trabalhar no sentido da sua sustentabilidade", garantiu o chefe do Governo.

Jorge Bom Jesus disse que tem confiança nos técnicos dos ministérios das Finanças e do Trabalho que estão a conduzir o processo de negociação que resultou no pré-acordo com os sindicatos que deverá ser assinado, mais uma ronda de negociação que se iniciou hoje no Ministério das Finanças.

"Nós pedimos precisamente que o Ministério das Finanças e o Ministério do Trabalho e Solidariedade liderassem esse processo. Nós temos confiança nos técnicos", afirmou.

O primeiro-ministro realçou que "as discussões estão a bom ritmo e bastante avançada", acreditando que as partes irão "assinar um acordo rapidamente", apesar de o país estar ainda a recuperar dos efeitos da pandemia e dos prejuízos causados pelas fortes chuvas que assolaram o país em dezembro do ano passado e na semana passada.

"É verdade que estamos na saída da crise, neste momento de recuperação e resiliência, temos pedido aos parceiros sociais que entendam a realidade das receitas do país, a necessidade de nós todos continuarmos a trabalhar para o crescimento económico, mas é um compromisso que nós assumimos", disse Jorge Bom Jesus.

Na terça-feira à noite os secretários-gerais da Organização Nacional dos Trabalhadores (ONSTP) e da União Geral dos Trabalhadores (UGT) anunciaram que chegaram a entendimento com o Governo, representado pelos ministros das Finanças, Engrácio Graça, e do Trabalho, Adlander Matos, fixando o salário mínimo da função pública em 2.500 dobras a partir de maio, prevendo atingir 4.500 dobras (cerca de 180 euros) em 2024.

"Uma vez que nós temos de ter a consciência que o Estado não tem condições de pagar 4.500 [dobras] neste ano e houve essa possibilidade de pagar faseadamente, eu acredito que com a continuidade de Estado, não haverá o problema do incumprimento", explicou o secretário-geral da ONSTP, João Tavares.

O salário mínimo atual da função pública são-tomense é de 1.100 dobras (cerca de 44 euros), mas o Governo assumiu o compromisso de fazer o aumento faseadamente, de 2.500 dobras este ano, 3.500 dobras em 2023 e 4.500 dobras em 2024.

Os sindicatos anunciaram "outro ganho que tem a ver com o subsídio de férias", que, segundo João Tavares, "para este ano [a partir de maio] o Governo assumiu pagar 40% e a partir de 2023 será a 100%".

O líder sindical referiu que os valores serão pagos com efeitos retroativos a contar de janeiro, mas de forma faseada, considerando que "o Governo não estará em condições de pagar no mês de maio o salário acordado mais o retroativo".

O acordo alcançado para aumento vai constar no memorando que será assinado hoje entre as centrais sindicais e o Governo, devendo seguir para aprovação do parlamento em abril, após o regresso dos deputados das férias parlamentares.

