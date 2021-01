Trata-se dos primeiros 20 contentores de arroz chegados ao país, de um total de 175, que correspondem a mais de três mil toneladas, avaliados em mais de três milhões de dólares (2,465 milhões de euros) que anualmente as autoridades nipónicas oferecem ao arquipélago.

O Governo decidiu avançar com a distribuição dos 20 contentores para os setores de solidariedade, forças de defesa e segurança, serviços prisionais e o setor da educação para fazer face aos efeitos sociais da pandemia de covid-19.

O ministro do Emprego, Solidariedade, Mulher e Família, Adlander Matos, explicou que "já tem sido prática" do Governo, sempre que pode, "assistir as associações que intervêm no setor social, no sentido de fortalecer a sua capacidade de assistência".

"Este donativo está sendo entregue às organizações que acolhem crianças, jovens e idosos, associações de pessoas com deficiências e algumas organizações religiosas que intervêm diretamente nesses processos, bem como às escolas para fortalecer a dieta alimentar das crianças do ensino básico", acrescentou o governante.

Na próxima semana chegarão ao país os restantes 155 contentores de arroz que serão destinados a comercialização.

