Governo moçambicano projeta crescimento do PIB em 2,1% no próximo ano

O Governo moçambicano projeta a retoma gradual do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) numa taxa de 2,1% no próximo ano, apesar da covid-19 e da guerra no norte do país, informou hoje o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane.