De acordo com o documento com a estratégia 2025 - 2027, aprovado este mês em conselho de ministros e ao qual a Lusa teve hoje acesso, o Governo admite, com base nas projeções atuais, "um crescimento moderado" do Produto Interno Bruto (PIB), "impulsionado tanto pela demanda doméstica quanto pela externa".

O CFMP prevê que o PIB moçambicano aumente de 1,322 biliões (milhões de milhões) de meticais (18.982 milhões de euros) em 2023 para 1,536 biliões de meticais (21.902 milhões de euros) este ano, crescendo para 1,637 biliões de meticais (23.362 milhões de euros) em 2025.

"As perspetivas são positivas, com um crescimento previsto de 5,5% para 2024 em relação a 2023 que registou o crescimento de 5,0%. Prevê-se para 2025 uma desaceleração para 4,7%, influenciada pela redução esperada no setor extrativo devido ao alcance da capacidade máxima de produção, igualmente no setor agrícola e de transportes e comunicações pelos efeitos climáticos que afetam o seu desempenho", lê-se.

Em 2026, a previsão do Governo é de um crescimento real do PIB de 4,5%, que poderá disparar para 5,8% em 2027, impulsionado pelos projetos de produção de gás natural.

O documento também refere a previsão "que inflação se mantenha dentro da banda 4,5 - 5,5% entre 2025 e 2027", assim "alinhada ao objetivo de manter a inflação em um dígito, embora sujeita a pressões de choques de oferta e aumentos nos preços das 'commodities', especialmente alimentos e energia".

O Cenário Fiscal de Médio Prazo foi elaborado pelo Governo com o objetivo de "traduzir os objetivos estratégicos de desenvolvimento em projeções financeiras realistas e sustentáveis", fornecendo "uma base sólida para a tomada de decisões e a alocação eficiente de recursos".

"Ao projetar receitas e despesas públicas para os próximos três anos, pode-se identificar desafios financeiros e oportunidades de investimento que ajudarão a orientar políticas eficazes e a alocação eficiente de recursos", refere o documento.

